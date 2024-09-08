Один из руководителей "Росатома" не считает полученные средства взяткой

Взятый под стражу вначале весны этого года с поличным топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров подтвердил получение денежных средств от предпринимателя, но отказался признавать свою вину в получении взятки, пишет РИА Новости.
Фигурант уголовного дела уверяет следователей, что взял вознаграждение "за консультирование организации при реализации контрактов", заключенных сподведомственными "Росатому" предприятиями.
Известно, что гражданина Сахарова арестовали в марте текущего года. мужчине официально предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК РФ. По этому же делу под стражу взяли первого заместителя гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе. Ему предъявили обвинение в даче взятки госслужащему.
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