Один из руководителей "Росатома" не считает полученные средства взяткой

Взятый под стражу вначале весны этого года с поличным топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров подтвердил получение денежных средств от предпринимателя, но отказался признавать свою вину в получении взятки, пишет РИА Новости.

Фигурант уголовного дела уверяет следователей, что взял вознаграждение "за консультирование организации при реализации контрактов", заключенных сподведомственными "Росатому" предприятиями.

Известно, что гражданина Сахарова арестовали в марте текущего года. мужчине официально предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК РФ. По этому же делу под стражу взяли первого заместителя гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе. Ему предъявили обвинение в даче взятки госслужащему.

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