Изъятое из шести банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова

По делу генерала Булгакова наложен арест на шесть банковских ячеек

К уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова присовокупили изъятое накануне из шести банковских ячеек, сообщает РИА Новости. По информации источников агентства, речь идёт о документах и неких предметах. Причем, кому именно всё это принадлежит, не уточняется.

Генерал армии курировал в силовом ведомстве материально-техническое обеспечение ВС РФ. Офицер был назначен замминистра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

По версии следствия военачальник на своей должности лоббировал поставки в вооруженные силы страны продовольствия с одного из пищевых комбинатов. Руководство последнего, также сейчас находится под стражей.

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