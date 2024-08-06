Изъятое из шести банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова

К уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова присовокупили изъятое накануне из шести банковских ячеек, сообщает РИА Новости. По информации источников агентства, речь идёт о документах и неких предметах. Причем, кому именно всё это принадлежит, не уточняется.
Генерал армии курировал в силовом ведомстве материально-техническое обеспечение ВС РФ. Офицер был назначен замминистра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
По версии следствия военачальник на своей должности лоббировал поставки в вооруженные силы страны продовольствия с одного из пищевых комбинатов. Руководство последнего, также сейчас находится под стражей.
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