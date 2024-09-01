Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников на подлете к Москве
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Мэр столицы сообщает о сбитии трёх дронов на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны поразили три дрона-камикадзе над Московской областью, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Первый БПЛА после полуночи уничтожен сбит над городским округом Подольск, место уничтожения второго не уточняется. Третий объект сбит в городском округе Ступино.

В ночь на первое сентября масштабному налёты подверглись сразу несколько субъектов федерации с использованием беспилотников самолетного типа. Десятки дронов и воздушных целей сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тульской областями.

По оперативным, погибших и пострадавших удалось избежать благодаря грамотной и эффективной работе ПВО. При этом известно что в Белгороде повреждено остекление многоквартирных домов, а также несколько транспортных средств.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/KirillQQ (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0)

Мир

Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу

Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу

Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.

Читать полностью
Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт

Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт

Министр МИД Сергей Лавров заявил, что Тегеран категорически не желает втягиваться в широкомасштабные бои и поддаваться на провокации. В интервью RT для "Мостов на Восток" Лавров подчеркнул, что Иран демонстрирует сдержанность.

Читать полностью

Общество

Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы

Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему российская литература переживает расцвет.

Читать полностью
Родион Газманов показал редкий постер с молодым Олегом Газмановым

Родион Газманов показал редкий постер с молодым Олегом Газмановым

Родион Газманов поделился старым постером, на котором он запечатлён маленьким с отцом Олегом Газмановым.

Читать полностью

Новости