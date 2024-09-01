Мэр столицы сообщает о сбитии трёх дронов на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны поразили три дрона-камикадзе над Московской областью, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Первый БПЛА после полуночи уничтожен сбит над городским округом Подольск, место уничтожения второго не уточняется. Третий объект сбит в городском округе Ступино.
В ночь на первое сентября масштабному налёты подверглись сразу несколько субъектов федерации с использованием беспилотников самолетного типа. Десятки дронов и воздушных целей сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тульской областями.
По оперативным, погибших и пострадавших удалось избежать благодаря грамотной и эффективной работе ПВО. При этом известно что в Белгороде повреждено остекление многоквартирных домов, а также несколько транспортных средств.
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