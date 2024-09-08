Минэнерго: снижения производства бензина из-за запрета экспорта не будет

Временный запрет действующий на поставки бензина зарубежным потребителям не вызовет уменьшения объемов производства топлива, убеждён министр энергетики России Сергей Цивилев. По мнению чиновника, в случае возникновения рисков экспорт можно будет разрешить.

Глава энергетического ведомства на ответил на вопрос ТАСС есть ли у нашей страны риски сокращения выпуска бензина из-за временного эмбарго на экспорт топлива.

"Их нет, так как при необходимости экспорт можно возобновить, как это произошло в конце мая",- заявил руководитель министерства.

Российские власти этим летом пролонгировали ограничения на вывоз бензина до конца текущего года. Ранее эмбарго было введено с 1 марта по 31 августа, но с конца мая по июль экспорт разрешили из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.

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