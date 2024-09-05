Smartavia и "Яковлев" договорились о поставке 45 бортов МС-21 до 2035 года

Производитель отечественных среднемагистральных самолетов Superjet и МС-21 компания "Яковлев", входящая в структуру в ОАК "Ростех" осуществит поставку авиакомпании Smartavia 45 бортов МС-21. Соответствующее соглашение достигнуто в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Подписав соглашение, мы расширили пул будущих эксплуатантов отечественного лайнера и еще раз подтвердили востребованность наших машин и после 2030 года", — сообщил генеральный директор авиапроизводителя Андрей Богинский.

По технологии сделки известно, что будет организована работа с лизингодателем, который закупит самолеты для передачи их в финансовую аренду авиаперевозчику Smartavia.

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