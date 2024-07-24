Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что недавние высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности переговоров с Российской Федерацией нуждаются в дополнительном разъяснении. Слуцкий предположил, что эти заявления могут быть тактическим ходом, направленным на определенную аудиторию.

Ранее, в ходе беседы с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, Кулеба выразил готовность украинской стороны к диалогу с российскими представителями. Однако стоит отметить, что ранее Киев законодательно запретил такие переговоры и игнорировал инициативы Москвы по возобновлению дипломатического взаимодействия.

Слуцкий подчеркнул необходимость уточнения позиции Кулебы, особенно учитывая существующий на Украине законодательный запрет на ведение переговоров. Он также выразил сомнение в искренности намерений украинской стороны, предположив, что это может быть попыткой продвижения нереалистичного плана урегулирования конфликта, предложенного Владимиром Зеленским, чья легитимность, по мнению Слуцкого, находится под вопросом.

Парламентарий сравнил поведение украинского руководства с флюгером, реагирующим на изменения политической конъюнктуры, в частности, на решение американского президента Джо Байдена не участвовать в следующих выборах.

Что касается позиции Российской Федерации, Слуцкий подчеркнул неизменную готовность Москвы к переговорам. Он напомнил, что именно Киев в одностороннем порядке отказался от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Слуцкий также отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине и что российская сторона уже выдвинула конкретные предложения по прекращению военных действий, которые, по его мнению, должны стать отправной точкой для дальнейших переговоров.

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