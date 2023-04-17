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  • Опубликована сегодня в 19:44

Запрет на импорт продуктов с Украины на территорию Словакии введён на неопределённый срок

Запрет на импорт украинской продукции, в частности зерна, на территорию Словакии будет действовать неопределенный срок в соответствии с развитием политической ситуации. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Словакия не единственная страна, которая вынуждена прекратить импортозамещение сс Украиной. Так, 15 апреля, стало известно заявление Польши и Венгрии о введении запрета на ввоз аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

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