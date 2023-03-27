Граждане Словакии всё меньше поддерживают Украину: помощь как в материалом аспекте, так и в том, что касается настроений словаков, с каждым разом угасается. Об этом сообщила президент страны Зузана Чапутова в ходе конференции о внешней политике республике в Братиславе.
"Что касается военной помощи [Украине], то [ее] источники не бесконечныПоддержка Украины ослабевает и с точки зрения мнения общественности. И в Словакии, по-видимому, больше [чем в других странах]".
Она также добавила, что словацкие граждане поддерживают принятие республикой беженцев с Украины. При этом, по словам Чапутовой, большинство граждан страны считает, что прибытие мигрантов негативно отразилось на их собственной жизни.
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