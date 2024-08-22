Турецкие трущобы и роскошные особняки: комик Слава Комиссаренко выживает в Стамбуле

Стендап-комик Слава Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, поделился своим опытом жизни в Турции, описав его как весьма сложный и хаотичный.
На своем YouTube-канале артист отметил, что жизнь в Стамбуле, где он прожил год, полна контрастов. По его словам, в этой стране можно увидеть рядом трущобы и роскошные особняки, что подчеркивает разрыв между разными слоями общества. Комиссаренко пошутил, что его внешность будто бы привлекает мошенников, что делает пребывание в Турции еще более трудным.
Комик также рассказал о неприятном инциденте, когда он не смог положить деньги на свой банковский счет из-за того, что здание банка просто снесли бульдозером. Ситуация в стране, по его мнению, часто выходит за рамки законности, что еще больше усложняет жизнь.
Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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