Чешский автомобиль получил инновационную спортивную версию с яркой отделкой

Компания Skoda представила спортивную версию своего флагманского автомобиля Superb, которая будет доступна как в кузове седан, так и универсал, с любыми вариантами силовых агрегатов. Отличительными чертами версии Sportline стали глянцево-черные элементы кузова, включая окантовку решетки радиатора и зеркала, а также значки Sportline. Автомобиль оснащен светодиодными матричными фарами, задними фонарями и 19-дюймовыми черными легкосплавными дисками, с возможностью выбора серебристых аэродинамических дисков в качестве опции.
В салоне предусмотрены спортивные сиденья с подогревом и встроенными подголовниками. В версии Microsuede Sport сиденья оснащены функцией массажа, а в Suite Sport Design Selection — улучшенной эргономикой, памятью и вентиляцией. Внутренняя отделка включает черный потолок и декоративные элементы с эффектом карбона.
Фото: commons.wikimedia.org/Michel de Vries (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
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