ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Российские подразделения ВКС ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ликвидирован крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества вооруженных сил Украины в Сумской области, информирует пресс-служба минобороны РФ.
Стратегический объект поражен недалеко от посёлка Нижняя Сыроватка в пяти километрах южнее города Сумы, сообщают в военном ведомстве. После поражения фиксировалось, что происходила продолжительная повторная детонация боезарядов, в итоге агар, в котором находился склад полностью выгорел.
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