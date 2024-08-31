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Минобороны: ударом
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ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Минобороны: ударом "Искандера-М"ликвидирован склад боеприпасов в Сумской области

Российские подразделения ВКС ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ликвидирован крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества вооруженных сил Украины в Сумской области, информирует пресс-служба минобороны РФ.

Стратегический объект поражен недалеко от посёлка Нижняя Сыроватка в пяти километрах южнее города Сумы, сообщают в военном ведомстве. После поражения фиксировалось, что происходила продолжительная повторная детонация боезарядов, в итоге агар, в котором находился склад полностью выгорел.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кузьмин Виталий Владимирович (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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