Более половины систем отопления в России нуждаются в ремонте. Для восстановления системы нужно поднимать тарифы

В преддверии отопительного сезона стало известно, что износ систем отопления в ряде населенных пунктов нашей страны достигает 60%. При этом подготовка к зиме в коммунальной сфере идёт в штатном режиме. Масштабныё ремонт соответствующей инфраструктуры в обозримом будущем вряд-ли реален, заявил в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

"Для того, чтобы хватило нужно поставить такой тариф, на который у нас денег не хватит. А какой будет выход? Если этот тариф не на 10% поднять, а в два раза, и, значит, массово все пенсионеры и другие граждане, которые мало обеспечены, побегут за городскими субсидиями, получать от государства эти деньги. И власти видят, что всё равно это будет делать государство", — считает специалист.

Действительно, современные полимерные трубы и коммуникации, которые идут на замену изношенным системам теплоснабжения, с каждым годом стоят всё дороже, говорят в управляющих компаниях. Инвестиционная составляющая тарифа на тепло, лишь частично может компенсировать расходы на модернизацию инфраструктуры. Потому нужна господдержка.

"Идет тенденция к тому, чтобы выделять средства ресурсоснабжающим организациям, в чьем ведении эти системы водоснабжения, теплоснабжения, которые идут по улицам от места, где тепло производится, до многоквартирных домов из бюджета. И так как они уже устарели, все эти системы строились при советской власти, а времени уже прошло достаточно для того, чтобы капитальный ремонт и полную замену их сделать, важна поддержка государства", — констатирует Виктор Федорук.

Пока же, в минстрое идет работа над специальной программой модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60%. Речь идёт как о внутридомовых коммуникациях, так и магистральных теплоцентралей. К слову, именно на них, по оценке экспертов и происходит ещё и львиная доля теплопотерь.

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