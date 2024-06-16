Переговоры с захватившими заложников в ростовском СИЗО №1 к результатам не привели. Силовики приступили к штурму, сообщают СМИ. По словам источников с места событий, слышна стрельба. На территорию учреждения въехала машина скорой помощи. По информации канала Baza во время штурма, предварительно, никто из сотрудников спецслужб не пострадал.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой ФСИН.
Таким образом, заложники в изоляторе Ростова освобождены. Террористов ликвидировали, они оказывали сопротивление сотрудникам спецслужб.
Фото: flickr.com/dnak (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
КНР и Иркутская область парафировали инвестсоглашения на 50 млрд рублей
Между Китаем и Иркутской областью достигнуто 11 инвестсоглашений и экспортных контрактов в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования. Документы подписаны на сумму более 50 млрд рублей в ходе визита губернатора российского региона Игоря Кобзева в Пекин.
В Австралии воспользовались Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции
Ветеринары воспользовались часами Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции под наркозом.
Эксперт Балашова рассказала, какой способ поможет сохранить витамины в ягодах
Варенье или заморозка: как сохранить полезные свойства ягод
Эксперты рассказали, как защититься от инфекции в общественном транспорте
Простые способы помогут не допустить заражения.