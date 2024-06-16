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Shot: pаложники в ростовском СИЗО освобождены. Террористы ликвидированы
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  • Олег Хвацкий
  • Опубликована сегодня в 12:05

Shot: pаложники в ростовском СИЗО освобождены. Террористы ликвидированы

Переговоры с захватившими заложников в ростовском СИЗО №1 к результатам не привели. Силовики приступили к штурму, сообщают СМИ. По словам источников с места событий, слышна стрельба. На территорию учреждения въехала машина скорой помощи. По информации канала Baza во время штурма, предварительно, никто из сотрудников спецслужб не пострадал.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой ФСИН.

Таким образом, заложники в изоляторе Ростова освобождены. Террористов ликвидировали, они оказывали сопротивление сотрудникам спецслужб.

Фото: flickr.com/dnak (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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