Эритроциты будущего: инновационное покрытие изменит медицину

Международная группа биохимиков разработала уникальное кремниевое нанопокрытие для эритроцитов, которое кардинально меняет подход к хранению и переливанию крови, сообщает PNAS.
Это покрытие защищает красные кровяные клетки от иммунной атаки, повышает их устойчивость к низким температурам и позволяет осуществлять переливания между различными видами млекопитающих.
Идея создания "экзоскелета" для эритроцитов возникла на основе успехов китайских ученых в разработке защитного слоя, предотвращающего отторжение крови с неправильным резус-фактором.
Эксперименты показали, что нанопокрытие не нарушает основных функций эритроцитов, включая их способность переносить кислород. Оно отличается высокой прочностью и способностью выдерживать экстремальные условия, такие как заморозка до минус 190 градусов Цельсия. Эти свойства делают клетки в "экзоскелете" практически неуязвимыми для различных внешних воздействий, включая гемолитические токсины. Ученые уверены, что их открытие создаст основу для разработки универсальной крови, пригодной для переливания в любых условиях и на любых пациентах.
Покрытие из аморфного кремния создается путем взаимодействия молекул тетраметоксилана с поверхностью эритроцитов в контролируемой среде. Результаты экспериментов на клеточных культурах, а также на животных, подтвердили эффективность этого покрытия, открывая перспективы его использования в медицине.
Эритроциты — клетки крови позвоночных животных, человека и гемолимфы некоторых беспозвоночных (сипункулид, у которых эритроциты плавают в полости целома, и некоторых двустворчатых моллюсков).
Фото: commons.wikimedia.org/Mecder (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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