Неожиданное признание Шуры: Глюкоза прошла лечение в рехабе

На недавнем концерте Глюк'oZa в Красноярске произошел скандал, который до сих пор не утихает. Певица вела себя странно: не попадала в ноты, делала нелепые движения, а её поведение вызвало у зрителей подозрения, что она находится в измененном состоянии.
Вскоре появились слухи о том, что Наталья Ионова (настоящее имя Глюк'oZa) отправится на лечение в реабилитационный центр, однако сама она решительно отрицала эти домыслы. Неожиданно за развитием событий последовал новый поворот: певец Шура, выступая на фестивале "Новая волна", проговорился о том, что Глюк'oZa действительно прошла лечение по настоянию своих родителей. Шура признался, что сам до конца не знает, что произошло, но подтвердил, что Ионова была в реабилитационном центре и что сейчас с ней все хорошо.
Несмотря на эти признания, Наталья продолжает утверждать, что её поведение на сцене было вызвано действием антидепрессантов, но слова Шуры только подогрели интерес к этой истории.
Фото: commons.wikimedia.org/Glukoza production (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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