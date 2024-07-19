Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), сообщил о своем намерении организовать совместное выступление с северокорейской вокалисткой, которая ранее исполнила его композицию "Встанем" на мероприятии в столице КНДР.

В рамках официального визита главы Российской Федерации Владимира Путина в Пхеньян в июне состоялся концерт, на котором звучали военные баллады и популярные мелодии российских артистов. Shaman поделился с представителями прессы информацией о том, что он направил приглашение певице из КНДР посетить Россию для совместного исполнения дуэта. Он упомянул недавнее выступление артистки с его песней "Встанем" в присутствии лидеров двух государств, которое привлекло внимание мировой общественности. Музыкант выразил надежду на положительный ответ и реализацию этого творческого проекта.

Музыкальное мероприятие проходило в спортивном комплексе Пхеньяна при участии первых лиц России и КНДР, а также официальных представителей обеих стран. Программа включала попурри из известных российских композиций, среди которых были "Священная война", "С чего начинается Родина", "Нам нужна одна победа" и "Катюша". Помимо этого, прозвучали фрагменты произведений современных исполнителей: "Встанем" Shaman'а, "Родина-мать" Григория Лепса, "Россия" и "От Волги до Енисея" Олега Газманова, а также "Отчего так в России березы шумят" коллектива Любэ. Выступающие представили русскоязычный репертуар как на оригинальном языке, так и в корейском переводе, дополнив программу национальными корейскими мелодиями.

Фото: commons.wikimedia.orgЛинда Сюй Риндаксу(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)