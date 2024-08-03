Прохор Шаляпин привёл возлюбленную на процедуру состаривания: "Обожаю твою курагу"

Певец Прохор Шаляпин обратился в салон красоты с необычной просьбой — состарить его возлюбленную.
Шаляпин привёл свою молодую подругу в косметологический салон и объяснил, что ему нужно превратить девушку в бабушку. Кадры из салона он разместил "Инстаграме"*.
Он посоветовал подруге смеяться побольше, чтобы на лице образовывалось больше морщин.
"Повстречал бы я тебя лет через 50. Старость тебе к лицу. Хочется целовать каждую морщинку", — осыпал комплиментами подругу Прохор, когда мастера салона делали внешность девушки возрастной.
"Что ни с делаешь ради любви", — вздыхала подруга Шаляпина, глядя на себя в зеркало.
После процедуры "антиомоложения" Прохор высказал своё мнение по поводу преображения возлюбленной.
"Сейчас-то получше, но завтра будешь опять молодой", — посетовал Прохор.
"Я угодила своему любимому", — радовалась состаренная девушка.
"Обожаю твою курагу", — сказал Шаляпин, осыпав подругу поцелуями.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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