Екатерина Волкова поздравила "свекровь" по сериалу "Воронины": Дорогая Галина Ивановна

Актриса Екатерина Волкова трогательно обратилась к коллеге по сериалу "Воронины", актрисе Анне Фроловцевой.

Екатерина Волкова разместила в "Инстаграме"* фото в обнимку со своей сериальной свекровью, актрисой Анной Фроловцевой, которая отмечает день рождения. Женщине исполнилось 76 лет.

"Анна Васильевна, дорогая Галина Ивановна, я и наш дорогой зритель, поздравляем вас с днём рождения! Спасибо за все моменты, которые вы нам подарили на экранах", — написала актриса под снимком с коллегой.

Она пожелала маститой актрисе любви и внимания со стороны близких. Екатерина Волкова отметила, что она всегда остаётся рядом.

Подписчики актрисы с радостью присоединились к тёплым поздравлениям.

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