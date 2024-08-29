Сергей Лазарев потроллил Леру Кудрявцеву за седину и за возраст: "Какая же ты дрянь, Серёжа"

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз прошлись по внешности друг друга в Сочи на конкурсе "Новая волна".
Сергей Лазарев не упустил случая потроллить свою бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву.
Она обратил внимание на пепельный блонд звезды, назвав его блестящей сединой. Певец напомнил публике, что Кудрявцева уже 20 лет подряд ведёт музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна".
53-летняя телеведущая увидела в этом намёк на её возраст.
"Какая же ты дрянь, Серёжа Лазарев", — ответила Кудрявцева и высмеяла наряд без рукавов дерзкого певца.
Лазарев выразил уверенность в том, что Лера Кудрявцева до сних пор по нёму "сохнет".
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