Лазарев наглядно показал, как подросли его дети за три года: "Анечка ножки ставит профессионально"

Певец Сергей Лазарев сравнил фото своих детей 2021 год а и 2024.
Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* две фотографии. Кадры с разницей 3 года были сделаны в Сочи на конкурсе музыкальных исполнителей "Новая волна".
"Открытие "Новой Волны" 2024 в Сочи. Моё продолжение на второй фотографии можно проследить, как они выросли с последней "Новой Волны" 2021", — написал под фото артист.
Подписчики оценили взросление сына Никиты и дочки Анны Сергея Лазарева.
"Анечка ножки ставит профессионально";
"Как же быстро растут чужие дети, очень классные";
"Какие замечательные детишки. Счастье вашей семье", — писали фолловеры под постом певца.
Лазарев заверил, что не собирается делать из детей звёзд шоу-бизнеса, так как хочет, чтобы у них было счастливое детство.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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