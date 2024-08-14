Сергей Жуков показал, как романтично проводит время с женой под звёздным небом в Карелии

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* романтическое фото с женой Региной Бурд. Певец на фото обнимает супругу. Их мечтательные взгляды обращены в звёздной небо.

Певец сейчас отдыхает с семьёй в Карелии, где они собирают грибы и наслаждаются природными красотами.

"Моменты, которые так хочется сохранить внутри навсегда. Запомнить каждую секунду. Прочувствовать. Разделить с самыми-самыми любимыми… Бесценно", — подписал кадры артист.

В браке Жуков и Бурд состоят с 2007 года. У пары есть дочь Вероника 2008 года рождения и сыновья Энджел (2010 г. р.), Мирон (2014 г. р.) и Эван (2023 г. р.).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской