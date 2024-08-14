Сергей Жуков показал, как романтично проводит время с женой под звёздным небом в Карелии

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.
Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* романтическое фото с женой Региной Бурд. Певец на фото обнимает супругу. Их мечтательные взгляды обращены в звёздной небо.
Певец сейчас отдыхает с семьёй в Карелии, где они собирают грибы и наслаждаются природными красотами.
"Моменты, которые так хочется сохранить внутри навсегда. Запомнить каждую секунду. Прочувствовать. Разделить с самыми-самыми любимыми… Бесценно", — подписал кадры артист.
В браке Жуков и Бурд состоят с 2007 года. У пары есть дочь Вероника 2008 года рождения и сыновья Энджел (2010 г. р.), Мирон (2014 г. р.) и Эван (2023 г. р.).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"
Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину
Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций
IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.
Российские школьники - чемпионы мира по искусственному интеллекту
Российские школьники - лидеры первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту.