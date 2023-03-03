В планы Сербии входит оказание гуманитарной помощи Украине, в частности для восстановления энергосетей этой страны. Об этом заявила министр по вопросам европейской интеграции Таня Мишчевич, добавив, что балканское государство пока не планирует вводить санкции против России.
Также, по словам политика, Сербия прикладывает огромные усилия для воссоздания учреждений здравоохранения.
"Кроме того, мы восстанавливаем некоторые больницы и предложили направить раненых на лечение в Сербию"
Министр отметила, что Белград "не хвастается и не политизирует" эту помощь.
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