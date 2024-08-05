Семейная ипотека в новых реалиях теряет популярность в России

Семейная ипотека по новым правилам, которые стали действовать с июля этого года, утратила популярность. Объём заявок на покупку жилья в кредит рухнул на 22%, сообщает РБК. Между тем льготные форматы ипотечного кредитования по прежнему остаются ключевыми на рынке жилой недвижимости, констатируют аналитики "Дом.РФ".
За месяц наши соотечественники подали чуть более 150 тыс. заявок на покупку квартир в формате семейной ипотеки. Месяцем ранее этот показатель составлял около 200 тыс. В лидерах по отрицательной динамике Ленинградская область, там сокращение более чем в полтора раза. Санкт-Петербург снизился более чем на треть. Столица в минус ушла на 28%.
По прогнозам участников рынка, складывающийся тренд сохранится до конца года. Он напрямую связан со ставкой рефинансирования Центробанка РФ, считает ряд экспертов.
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