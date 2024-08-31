Семь военнослужащих из США ранены в бою против террористов в Ираке

Совместную спецоперацию против боевиков "Исламского государства" (признано террористическим и запрещено в России) организовали американские и иракские военнослужащие. Сообщается, что уничтожены полтора десятка террористов. При этом стало известно о ранениях семерых американских военных, информирует Associated Press.
Активисты террористического объединения были экипированы оружием, гранатами и поясами смертников. Как утверждается в данных командования, жертв среди гражданского населения нет. Рейд был направлен против лидеров группировки, чтобы ослабить её возможности.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Алан Д. Мониэль (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию
По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.
Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова
Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.
Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ
Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов
Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.