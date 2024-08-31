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Семь американских военных ранены в ходе операции против террористов в Ираке
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Семь военнослужащих из США ранены в бою против террористов в Ираке

Семь американских военных ранены в ходе операции против террористов в Ираке

Совместную спецоперацию против боевиков "Исламского государства" (признано террористическим и запрещено в России) организовали американские и иракские военнослужащие. Сообщается, что уничтожены полтора десятка террористов. При этом стало известно о ранениях семерых американских военных, информирует Associated Press.

Активисты террористического объединения были экипированы оружием, гранатами и поясами смертников. Как утверждается в данных командования, жертв среди гражданского населения нет. Рейд был направлен против лидеров группировки, чтобы ослабить её возможности.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Алан Д. Мониэль (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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