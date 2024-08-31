Селена Гомес и Бенни Бланко готовятся к свадьбе: фанаты заметили тайные знаки

Известная поп-звезда Селена Гомес похоже, наконец-то нашла свое счастье после долгого и трудного расставания с Джастином Бибером. Её новый роман с музыкальным продюсером Бенни Бланко, о котором стало известно в конце прошлого года, быстро стал центром внимания поклонников.

Внимательные фанаты давно подозревали о романе, заметив активность Селены в социальных сетях, где она регулярно комментировала посты Бланко, а также присутствие продюсера на её дне рождения. Недавно же возникли слухи о возможной помолвке пары, когда фанаты обнаружили, что Селена подписана на аккаунт агентства по планированию свадеб. Это сразу вызвало волну обсуждений в Сети, особенно после того, как Гомес сфотографировалась с кольцом на безымянном пальце, которое она сначала скрывала, а затем оно стало заметным на фотографиях папарацци.

Несмотря на все спекуляции, пара пока что не подтверждает слухи о помолвке, хотя Селена продолжает публиковать совместные фотографии с Бенни, демонстрируя их крепкие отношения.

Селена Мари Гомес — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель. Она начала свою карьеру, как детская актриса, снявшись в детском телесериале "Барни и друзья" (2002-2004).

Фото: flickr.com/Anthony Quintano (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)