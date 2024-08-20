Как один белок может изменить будущее: от борьбы с раком до сверхустойчивых культур

Учёные из Западного Университета в Канаде выявили уникальные свойства белка DdrC, который способен эффективно останавливать повреждения ДНК. Исследование, опубликованное в журнале Nucleic Acids Research (NAR), показало, что этот белок был обнаружен в бактерии Deinococcus radiodurans, которая известна своей способностью выживать в условиях, губительных для ДНК, таких как высокая радиация.

Бактерия D. radiodurans способна выдерживать радиацию, превышающую допустимый уровень для человеческих клеток в тысячи раз. Учёные объяснили, что каждая клетка имеет собственные механизмы для восстановления повреждений ДНК, но у человеческих клеток при возникновении более двух разрывов в геноме из миллиарда пар оснований восстановление не удаётся, что приводит к их разрушению. Белок DdrC помогает бактерии восстанавливать сотни повреждённых фрагментов ДНК.

DdrC выполняет сразу несколько функций: он сканирует ДНК на наличие повреждений, захватывает их и предотвращает их распространение. Кроме того, белок сигнализирует клетке о необходимости ускоренного устранения повреждений.

Экспериментируя с бактерией E. coli, исследователи добавили к ней белок DdrC, что сделало её более устойчивой к ультрафиолетовому излучению - более чем в 40 раз. Учёные предполагают, что теоретически белок можно интегрировать в любой организм для повышения эффективности восстановления ДНК. Это открытие открывает новые перспективы для разработки вакцин против рака и создания устойчивых к экстремальным условиям сельскохозяйственных культур.

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