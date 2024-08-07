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Кассовые сборы отечественного кино с начала лета стали рекордными за три года
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Сборы российских кинолент этим летом обновили трехлетние рекорды

Кассовые сборы отечественного кино с начала лета стали рекордными за три года

За первые два летних месяца кассовые сборы отечественных кинокартин превысили 5,4 млрд рублей. Это рекордные показатели за последние три года, констатируют в пресс-службе министерства культуры РФ.

Российские кинотеатры в июне и июле распахнули двери перед 16,3 млн зрителей. Соответственно объёмы сборов взлетели на 1,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сборы также выросли на 3 млрд руб. относительно тех же двух месяцев 2022 года.

Всего с начал текущего года отечественные кинозалы посетили более 80 млн человек. Объемы нашего кинопроката превысили 28 млрд рублей. Помимо отечественного кинематографа в топе продукция кинематографистов из азиатских стран.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Aashcher (Attribution-Share Alike 4.0)

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