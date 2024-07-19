Оперативные подразделения ПВО подавили и уничтожили минувшей ночью 11 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа над Курской областью, падение обломков произошло в областном центре, написал в социальных сетях врио главы региона Алексей Смирнов.

На улице Дружининской после падения частей сбитых воздушных целей ранение и ожоги получили двое горожан. На месте им оперативно необходимая медицинская помощь. Решается вопрос о госпитализации, сообщил губернатор.

В настоящий момент организовано обследование мест происшествия. чиновник особо отметил, что приближаться к обломкам сбитой техники и трогать их нельзя, сообщить о находке необходимо по телефону 112.

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