Спутниковая станция "Лемма" от "Ростеха" дебютировала на форуме "Армия-2024"

На выставке-форуме "Армия-2024" специалистами "Росэлектроники" (входит в "Ростех") была представлена спутниковая станция "Лемма", которая предназначена для обеспечения связи на транспорте и различных мобильных объектах даже в движении.
"Лемма" отличается от аналогов компактностью и возможностью установки на разные виды транспортных средств, включая легковые автомобили. Оснащенная фазированной антенной решеткой и радиопрозрачным обтекателем, станция автоматически наводится на спутники "Экспресс-АМ" и "Ямал" в диапазонах С и Х, обеспечивая надежное сопровождение сигнала.
Разработку вела НПП "Радиосвязь", и хотя был показан лишь опытный образец, массовое производство ожидается в ближайшее время.
Фото: commons.wikimedia.org/ArtemSa (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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