Samsung отзывает более миллиона электроплит после сообщений о возгораниях

Не соответствующие требованиям безопасности электрические плиты в количестве более миллиона штук отзываются компанией Samsung как из торговых сетей, так и у покупателей. Триггером стали факты возгораний и пожаров, в результате которых пострадали люди и погибли животные, сообщает комиссии по безопасности потребительских товаров США.
Речь идёт о трёх десятков моделей, который реализовали в Соединенных Штатах за последние 11 лет. В ходе расследования установлено, что ручки управления, расположенные на передней панели устройств, могут быть включены при случайном контакте с людьми или домашними животными. Если в это время на плите или рядом с ней будут находиться легковоспламеняющиеся предметы, то может произойти возгорание. Таких ЧП произошло порядка 250, говорится в официальном сообщении надзорных органов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Dsns.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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