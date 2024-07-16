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IDC: Samsung возглавил рейтинг наиболее успешных брендов смартфонов в 2024 году
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IDC: Samsung возглавил рейтинг наиболее успешных брендов смартфонов в 2024 году

Аналитическая компания IDC обновила данные о продажах смартфонов за 2024 год, рассказав об общем росте рынка на 6,5% с общим объемом поставок 285,4 млн единиц. В список лидеров вошли Samsung (18,9% рынка), Apple (15,8%), и Xiaomi (14,8%), при этом vivo и OPPO занимают четвертое место с долями 9,1% и 9,0% соответственно.

Эксперты спрогнозировали дальнейший рост продаж и ожесточенную конкуренцию среди ключевых брендов до конца года, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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