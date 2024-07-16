Аналитическая компания IDC обновила данные о продажах смартфонов за 2024 год, рассказав об общем росте рынка на 6,5% с общим объемом поставок 285,4 млн единиц. В список лидеров вошли Samsung (18,9% рынка), Apple (15,8%), и Xiaomi (14,8%), при этом vivo и OPPO занимают четвертое место с долями 9,1% и 9,0% соответственно.

Эксперты спрогнозировали дальнейший рост продаж и ожесточенную конкуренцию среди ключевых брендов до конца года, сообщает 4pda.

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