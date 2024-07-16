Аналитическая компания IDC обновила данные о продажах смартфонов за 2024 год, рассказав об общем росте рынка на 6,5% с общим объемом поставок 285,4 млн единиц. В список лидеров вошли Samsung (18,9% рынка), Apple (15,8%), и Xiaomi (14,8%), при этом vivo и OPPO занимают четвертое место с долями 9,1% и 9,0% соответственно.
Эксперты спрогнозировали дальнейший рост продаж и ожесточенную конкуренцию среди ключевых брендов до конца года, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Красноярске арестовали мужчину по делу о мошенничестве с китайскими автомобилями
В Красноярске завершено следствие по делу о мошенничестве среди местного жителя, который, под видом посредничества, обманул клиента при покупке нового китайского внедорожника Exeed VX из Казахстана.
Politico: силовые структуры США сообщили об угрозе "мести" за покушение на Трампа
ФБР и DHS Соединённых Штатов Америки встревожены вероятными актами мести за недавнее нападение на 45-ого президента США Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Об этом информирует американская медиа-организация Politico со ссылкой на документацию, размещённую службами.
Врач Васильева: новые родинки могут появляться из-за травм кожи
Онкодерматолог Елизавета Васильева объяснила, что появление родинок (невусов) может быть обусловлено несколькими факторами.
Гастроэнтеролог Хабибулина: заболевания печени могут проявляться через кожные высыпания
Гастроэнтеролог Лилия Хабибулина объяснила, что печень — это жизненно важный орган, выполняющий множество функций, включая фильтрацию крови и синтез белков.