Борт экс-президента Трампа из-за неисправности посадили в Биллингсе

Технические неполадки с самолетом кандидата в президенты США Дональда Трампа не смог приземлиться в пункте назначения, в Бозмене (штат Монтана). Борт экс-главы государства пошёл на посадку в Биллингсе, который находится примерно в 240 км от нужного аэропорта, сообщает CBS News.

Как сообщают самолёт республиканца коснулся посадочной полосы без эксцессов. Трамп пересел на другой частный борт и всё же полетел в Монтану, где запланировано предвыборное мероприятие кандидаты на пост президента Соединенных Штатов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)