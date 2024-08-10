Борт экс-президента Трампа из-за неисправности посадили в Биллингсе

Технические неполадки с самолетом кандидата в президенты США Дональда Трампа не смог приземлиться в пункте назначения, в Бозмене (штат Монтана). Борт экс-главы государства пошёл на посадку в Биллингсе, который находится примерно в 240 км от нужного аэропорта, сообщает CBS News.
Как сообщают самолёт республиканца коснулся посадочной полосы без эксцессов. Трамп пересел на другой частный борт и всё же полетел в Монтану, где запланировано предвыборное мероприятие кандидаты на пост президента Соединенных Штатов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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