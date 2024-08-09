Летное тестирование импортозамещенного самолета МС-21 запланировано на этот год

ТАСС: импортозамещенный самолет МС-21 испытают в этом году

Летные тестирования импортозамещенного варианта отечественного среднемагистрального самолета МС-21 планируется провести до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Яковлев".

"После серии полетов в рамках заводских доводочных испытаний опытный образец МС-21 приступит к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения",- сообщает производитель авиатехники.

Весной этого года власти скорректировали график ввода в эксплуатацию новых отечественных бортов МС-21-310 с 2024 на 2025 год. При этом Себестоимость импортозамещенного самолета увеличилась из-за замены американских двигателей P&W на отечественные ПД-14 стоимостью почти 1,8 млрд рублей, сообщают СМИ.

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