Летное тестирование импортозамещенного самолета МС-21 запланировано на этот год

Летные тестирования импортозамещенного варианта отечественного среднемагистрального самолета МС-21 планируется провести до конца текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Яковлев".
"После серии полетов в рамках заводских доводочных испытаний опытный образец МС-21 приступит к сертификационным испытаниям по программе импортозамещения",- сообщает производитель авиатехники.
Весной этого года власти скорректировали график ввода в эксплуатацию новых отечественных бортов МС-21-310 с 2024 на 2025 год. При этом Себестоимость импортозамещенного самолета увеличилась из-за замены американских двигателей P&W на отечественные ПД-14 стоимостью почти 1,8 млрд рублей, сообщают СМИ.
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