Салливан и Ермак встретились по поводу ПВО и обороне энергетики Украины

Салливан и Ермак провели переговоры по ПВО и обороне инфраструктуры Украины

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак провели переговоры в Вашингтоне по темам совершенствования системы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, а также защиты энергетических объектов незалежной, сообщает пресс-служба Белого дома.

В диалоге также приняли участие представители Франции, Германии и Великобритании. Соратники обсудили предоставление киевскому режиму артиллерии, средств ПВО и ряда критически значимых возможностей, а также меры по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и усилению энергосистемы воюющей страны.

Отмечается, что по окончании совместных переговоров Ермак и Салливан провели двусторонний разговор.

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