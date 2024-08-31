Салливан и Ермак встретились по поводу ПВО и обороне энергетики Украины

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак провели переговоры в Вашингтоне по темам совершенствования системы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, а также защиты энергетических объектов незалежной, сообщает пресс-служба Белого дома.
В диалоге также приняли участие представители Франции, Германии и Великобритании. Соратники обсудили предоставление киевскому режиму артиллерии, средств ПВО и ряда критически значимых возможностей, а также меры по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и усилению энергосистемы воюющей страны.
Отмечается, что по окончании совместных переговоров Ермак и Салливан провели двусторонний разговор.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Совет национальной безопасности (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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