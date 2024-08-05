Станислава Садальского обрадовала обеспеченная жизнь российских инвалидов

Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что под зданием ЦУМа не осталось мест, обозначенных как парковка для людей с инвалидностью.
Он отметил, что специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья заставлены очень крутыми машинами премиум класса, которые стоят баснословных денег.
"Порадовался за них! В каком замечательном городе мы живём. Наши инвалиды ездят на таких умопомрачительных машинах", — выразил своё восхищение заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.
Свой пост актёр сопроводил фотографией с дорогими автомобилями на местах парковки для инвалидов.
Фото: соцсети
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