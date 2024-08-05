Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Станислава Садальского обрадовала обеспеченная жизнь российских инвалидов

Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что под зданием ЦУМа не осталось мест, обозначенных как парковка для людей с инвалидностью.

Он отметил, что специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья заставлены очень крутыми машинами премиум класса, которые стоят баснословных денег.

"Порадовался за них! В каком замечательном городе мы живём. Наши инвалиды ездят на таких умопомрачительных машинах", — выразил своё восхищение заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.

Свой пост актёр сопроводил фотографией с дорогими автомобилями на местах парковки для инвалидов.

Фото: соцсети

Мир

ЦПВС: Бойцы РФ обеспечили выход 9 беженцев из лагеря

ЦПВС: Бойцы РФ обеспечили выход 9 беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии

Российский Центр по примирению сторон ЦПВС с властями Сирии обеспечил выход девяти беженцам из лагеря "Рукбан" в зоне Эт-Танф под контролем Америки. Об этом сообщил замруководителя ЦПВС капитан Олег Игнасюк.

Читать полностью
Глава МО Британии Хили: Лондон не потянет крупный вооружённый конфликт

Глава МО Британии Хили: Лондон не потянет крупный вооружённый конфликт

Глава МО Великобритании Джон Хили заявил, что страна не готова к масштабному вооружённому конфликту из-за недофинансирования ВС. По его словам, армия сталкивается с рядом серьёзных проблем, что делает ситуацию "хуже, чем мы думали", пишет РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.

Читать полностью
Земфира* отчитала депутата Журову за нападки на россиянок на Олимпиаде:

Земфира* отчитала депутата Журову за нападки на россиянок на Олимпиаде: "Ваши слова — ноль"

Певицу Земфиру* вывели из себя слова депутата Светланы Журовой, которая раскритиковала российских теннисисток, завоевавших серебро на Олимпиаде в Париже.

Читать полностью

Новости