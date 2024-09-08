Урожай в 2,7 тонн овощей собрали с крыши больницы в США

В Бостонском медицинском центре огромный огород разместили непосредственно на крышах лечебного учреждения. На протяжении нескольких лет персонал организации занимается культивированием овощных культур в рамках проекта "Еда как лекарство", пишет портал "Сити-Фермер".
"Много наших пациентов живут в так называемых пищевых пустынях. То есть в местах, где нет большого доступа к здоровой, свежей еде. Это может привести к хроническим заболеваниям, высокому кровяному давлению, диабету, ожирению", - поделилась сотрудница медицинского центра врач Анна Голдман.
Урожай по итогам сезона получился богатым, более 2,7 тонн свежих и экологически чистых овощей отправилось в прямиком на стол пациентам. Известно, что импровизированная ферма будет работать до заморозков, примерно до конца октября. При этом организаторы проекта возвести теплицу, чтобы выращивать свежие овощи круглый год.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Элина Марк (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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