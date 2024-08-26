СВР прогнозирует подготовку американцами цветной революции в Грузии

Служба внешней разведки России с высокой долей вероятности прогнозирует организацию цветной революции в Грузинской республики. Американские власти недовольны развитием ситуации в закавказской стране и поэтому, после выборов 26 октября готовят массовые акции протеста, считают в отечественном силовом ведомстве.
"На «тбилисском майдане» планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти", - цитируют документы силовиков журналисты ТАСС.
Давление на действующий в Тбилиси режим под руководством партии "Грузинская мечта" после принятия закона об иноагентах усиливается с каждым днём и по прогнозам будет только крепчать. Американские власти делают ставку на оппозицию и рассчитывают, что противники нынешней администрации займут большинство мест в парламенте. В противном случае, запланировано насильственное свержение действующих правящих сил.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Мостафамераджи (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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