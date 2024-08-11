Охладите авто без кондиционера — эти лайфхаки изменят ваше лето

Летний зной представляет собой серьезное испытание для автомобилистов, особенно когда температура воздуха на улице весьма высока и остывание салона автомобиля становится важной задачей. Если в машине нет кондиционера, задача усложняется. Владелец автосервиса в интервью для портала naavtotrasse.ru поделился несколькими полезными советами по этому поводу.

Первое, что нужно сделать, если ваш автомобиль прогрелся на солнце до состояния "парилки" - это правильно проветрить его перед поездкой. Открыв несколько дверей, например, переднюю и заднюю на одной стороне, можно эффективно избавиться от накопившегося горячего воздуха.

Для начала движения рекомендуется дать двигателю поработать на холостом ходу несколько минут. Это время можно использовать для прогрева машины, что позволит избежать излишнего износа. Как только начнете движение, включите обдув салона, настроив систему на подачу холодного воздуха, и при достаточной скорости движения откройте окна для лучшего обдува.

Даже без кондиционера можно создать эффект охлаждения. Например, влажная ткань, размещенная на вентиляционных дефлекторах, может значительно охладить воздух, входящий в салон. Важно периодически увлажнять ткань, чтобы сохранить эффект охлаждения.

Также важно помнить, что интенсивное использование самодельных систем охлаждения может привести к переохлаждению, поэтому лучше направлять поток воздуха не на себя, а на стекла или в нижнюю часть салона.

При отсутствии влажной ткани подойдут и обычные или влажные салфетки из магазина, хотя они высыхают быстрее и требуют частой замены. Это может стать временным решением в дороге, особенно если путешествуете без попутчиков и необходимо часто останавливаться для обновления салфеток.