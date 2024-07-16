Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 87,8077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.07.2024 : 95,7849
СК РФ расследует убийство украинскими террористами российского безоружного пленного
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

СК РФ расследует убийство украинскими террористами российского безоружного пленного

Следователи СК РФ приступили к расследованию обстоятельств расстрела безоружного пленного, который совершили боевики террористической организации "Азов", запрещенной на территории России, сообщает пресс-служба силового ведомства.

"В сети Интернет боевики запрещенного в нашей стране полка "Азов" выложили кадры убийства военнослужащего РФ. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", — говорится в официальном пресс-релизе правоохранительного подразделения.

Ранее бандиты обнародовали опубликовали в своих социальных сетях видео, на котором один из террористов хладнокровно убивает раненого безоружного российского бойца.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Prmosu (Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

NYT: Украина собирается завершить конфликт с Россией переговорами

NYT: Украина собирается завершить конфликт с Россией переговорами

Западные СМИ указали на готовность Владимира Зеленского прекратить боевые действия на Украине путём переговоров с Россией.

Читать полностью
Таубер: блок

Таубер: блок "Победа" потребовал снять с поста главу МВД Молдавии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" призвал к отставке руководителей МВД и СИБ после убийства иностранца в Кишинёве, сообщила депутат Марина Таубер.

Читать полностью

Общество

Mash: на охрану рэпера Канье Уэста потратили 800 тысяч рублей за два дня

Mash: на охрану рэпера Канье Уэста потратили 800 тысяч рублей за два дня

На охрану американского рэпера Канье Уэста было потрачено 800 тысяч рублей. Об этом информировал новостной Telegram-канал Mash.

Читать полностью
В России выпустили аналог самого продаваемого лекарства «Ксарелто»

В России выпустили аналог самого продаваемого лекарства «Ксарелто»

Дочерняя компания фармацевтического концерна "Промомед" АО "Биохимик" запустила производство аналога наиболее востребованного лекарственного средства в российских аптеках. Препарат для профилактики инсульта оказывает аналогичное действие лекарству от фармгиганта Bayer.

Читать полностью

Новости