Следователи СК РФ приступили к расследованию обстоятельств расстрела безоружного пленного, который совершили боевики террористической организации "Азов", запрещенной на территории России, сообщает пресс-служба силового ведомства.
"В сети Интернет боевики запрещенного в нашей стране полка "Азов" выложили кадры убийства военнослужащего РФ. Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", — говорится в официальном пресс-релизе правоохранительного подразделения.
Ранее бандиты обнародовали опубликовали в своих социальных сетях видео, на котором один из террористов хладнокровно убивает раненого безоружного российского бойца.
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