Следователи инициировали уголовное дело в отношении нескольких отечественных инвесторов, которые манипулировали стоимостью акций ряда зарубежных эмитентов, и обманули торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding Corp. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц), сообщает РБК.

По версии следствия ущерб, в результате противоправных деяний превысил 150 млн рублей. Суть афёры была такова: предприимчивые дельцы организовали между собой фиктивные сделки с низколиквидными иностранными ценными бумагами, сначала безосновательно опуская цену на них, а затем направляя ее.

Алгоритм торгового робота реагировал на искусственно сформированную стоимость активов и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Спред (разница) между более дешевыми продажами и более стоимостными приобретениями с февраля по май 2022 года обеспечил участникам схемы незаконный доход в 154,6 млн руб.

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