Бастрыкин взял под контроль дело о массовой драке мигрантов в Подмосковье

Центральный аппарат Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о массовой драке мигрантов в Раменском городском округе Московской области. Руководитель ведомства, генерал Александр Бастрыкин потребовал представить ему информацию о ходе следственных действий и оперативных мероприятий.
Расследование идёт в рамках уголовного дела возбужденного по статье 213 УК России "Хулиганство". Импульсом к следственным действиям стали публикации в социальных сетях видео массовой драки.
Есть информация, что местные жители неоднократно обращались к представителям муниципалитета и правоохранительным органам по фактам неадекватного поведения иностранцев, однако должной реакции так и не последовало, говорится в сообщении Следственного комитета РФ на официальной странице ведомства в Telegram.
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