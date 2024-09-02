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СКР расследует дело по факту массовой драки мигрантов в Раменском
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Бастрыкин взял под контроль дело о массовой драке мигрантов в Подмосковье

СКР расследует дело по факту массовой драки мигрантов в Раменском

Центральный аппарат Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о массовой драке мигрантов в Раменском городском округе Московской области. Руководитель ведомства, генерал Александр Бастрыкин потребовал представить ему информацию о ходе следственных действий и оперативных мероприятий.

Расследование идёт в рамках уголовного дела возбужденного по статье 213 УК России "Хулиганство". Импульсом к следственным действиям стали публикации в социальных сетях видео массовой драки.

Есть информация, что местные жители неоднократно обращались к представителям муниципалитета и правоохранительным органам по фактам неадекватного поведения иностранцев, однако должной реакции так и не последовало, говорится в сообщении Следственного комитета РФ на официальной странице ведомства в Telegram.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ерохин (Attribution-Share Alike 4.0)

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