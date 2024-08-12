ВВС Великобритании и США нанесли удары по острову в Йемене

В понедельник йеменский телеканал Masirah передал информацию о том, что военно-воздушные силы США и Великобритании провели бомбардировку целей на острове Кемран, расположенном в провинции Ходейда, Йемен.
Согласно сообщению телеканала, вражеские силы из США и Великобритании осуществили авиаудары по указанному острову. Йеменские источники также сообщили, что беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии, атаковал цель в области Гур, находящейся в округе Гамр, что в пограничной провинции Саада.
В предыдущую пятницу авиация Соединенных Штатов и Великобритании нанесла удары по различным целям в районе Рас Иса в Ходейде.
Движение "Ансар Алла", известное как хуситы, контролирующее север Йемена и значительную часть побережья Красного моря, выразило свою солидарность с Палестиной. Они объявили о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, призвав другие нации убрать своих моряков с таких судов и избегать их в море. Однако хуситы подчеркнули, что не препятствуют международному судоходству и не трогают корабли, не связанные с Израилем. Из-за этих угроз и последующих атак в Красном море некоторые транспортные компании приняли решение временно прекратить перевозки через этот регион.
Фото: commons.wikimedia.orgИбрагим Касим(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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