Во вторник информационное агентство РИА Новости получило сообщение от Олега Белякова, сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), о проведении российскими миротворцами учений на постах в зоне безопасности в Приднестровье.

Беляков пояснил, что маневры охватили всю зону безопасности и были заранее согласованы с Объединенным военным командованием и ОКК. Он отметил, что изначально планировалось провести совместные учения, однако молдавская сторона отказалась от участия. В результате российские миротворцы самостоятельно провели тренировку на всех постах в зоне своей ответственности, включая имитацию стрельбы.

По словам сопредседателя ОКК, целью тактических учений было повышение уровня безопасности постов. В ходе маневров были отработаны штабные процедуры с привлечением личного состава. Беляков подчеркнул, что такая подготовка позволит оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности миротворческих постов.

В настоящее время поддержание мира в зоне приднестровского конфликта обеспечивают объединенные миротворческие силы, состоящие из 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных в ключевых точках зоны безопасности.

Объединенная контрольная комиссия была учреждена в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта, подписанным 21 июля 1992 года. В состав комиссии входят представители Молдавии, Приднестровья, России, а также наблюдатели от ОБСЕ и Украины. ОКК осуществляет мониторинг ситуации в зоне безопасности на Днестре и координирует действия совместных миротворческих сил в регионе.

Стоит отметить, что Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось к отделению от Молдавии еще в конце существования СССР. Основной причиной сепаратистских настроений были опасения, что на фоне роста националистических настроений Молдавия может присоединиться к Румынии. После неудачной попытки Кишинева разрешить конфликт силовым путем в 1992 году, Приднестровье де-факто обрело независимость от Молдавии.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента ПМР(Creative Commons Пазначэнне аўтарства 4.0 Міжнародны)