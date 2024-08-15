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В мировой рейтинг лучших вузов ARWU вошли МГУ и МФТИ
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Стало известно, какие российские университеты вошли в мировой топ лучших

В мировой рейтинг лучших вузов ARWU вошли МГУ и МФТИ

В рейтинг ARWU — список лучших мировых вузов, составленный Shanghai Ranking Consultancy, вошли семь российских университетов. МГУ занял позицию в группе 101-150, СПбГУ — в группе 401-500, МФТИ — в группе 501-600, УрФУ — в группе 601-700, НИУ ВШЭ — в группе 701-800, а НГУ и Сколтех оба в группе 801-900.

В прошлом году список включал девять вузов из России.

Рейтинг учитывает такие факторы, как число Нобелевских лауреатов среди выпускников и сотрудников, индекс цитируемости исследователей, а также публикации в престижных научных журналах.

Фото: commons.wikimedia.org/I.s.kopytov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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