Российских подростков, подозреваемых в ловле ящериц на Шри-Ланке, отпустили под поручительство

На Шри-Ланке двух российских подростков, задержанных по подозрению в нарушении природоохранного законодательства за предположительную ловлю ящериц, отпустили под личное поручительство. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников рассказал об этом.
"Суд принял решение освободить двух несовершеннолетних граждан России под личное поручительство. Им запрещено покидать остров до завершения расследования. Они обязаны регулярно отмечаться в местной полиции," — заявил Мельников.
По его словам, освобождение подростков стало возможным благодаря усилиям их родителей, правозащитников, российских дипломатов и активному вниманию со стороны СМИ, сообщает ТАСС.
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