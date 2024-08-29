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Продюсер Бабичев заявил, что эпатаж
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Названо самое эпатажное выступление за всю историю шоу-бизнеса в России

Продюсер Бабичев заявил, что эпатаж "уходит" из шоу-бизнеса в России

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев выразил свое мнение о том, кто из российских артистов является самыми эпатажными.

Он отметил, что наиболее яркий случай, который остается в памяти, — это выступление Сергея Шнурова на сцене без одежды. По мнению Бабичева, такие эпатажные выходки часто происходят, когда артисты позволяют себе выйти за рамки общепринятых норм. В числе других эпатажных артистов он упомянул Григория Лепса, певиц МакSим и Глюк'оZу, а также Диму Билана и Владимира Кузьмина.

Бабичев считает, что в нынешнее время такие эпатажные выступления встречаются все реже, так как общество стало более чувствительным к вызывающему поведению артистов. Он привел в пример недавний скандал, связанный с Ольгой Бузовой, которая вышла на сцену в откровенном наряде, что вызвало большой резонанс.

Бабичев также отметил, что современная эстрада становится все более однообразной, и предсказал, что слово "эпатаж" может вскоре выйти из употребления.

Эпата́ж — умышленно провокационная выходка или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащие принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам, демонстрируемые с целью привлечения внимания.

Фото: commons.wikimedia.org/Elekes Andor (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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