Названо самое эпатажное выступление за всю историю шоу-бизнеса в России

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев выразил свое мнение о том, кто из российских артистов является самыми эпатажными.
Он отметил, что наиболее яркий случай, который остается в памяти, — это выступление Сергея Шнурова на сцене без одежды. По мнению Бабичева, такие эпатажные выходки часто происходят, когда артисты позволяют себе выйти за рамки общепринятых норм. В числе других эпатажных артистов он упомянул Григория Лепса, певиц МакSим и Глюк'оZу, а также Диму Билана и Владимира Кузьмина.
Бабичев считает, что в нынешнее время такие эпатажные выступления встречаются все реже, так как общество стало более чувствительным к вызывающему поведению артистов. Он привел в пример недавний скандал, связанный с Ольгой Бузовой, которая вышла на сцену в откровенном наряде, что вызвало большой резонанс.
Бабичев также отметил, что современная эстрада становится все более однообразной, и предсказал, что слово "эпатаж" может вскоре выйти из употребления.
Эпата́ж — умышленно провокационная выходка или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащие принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам, демонстрируемые с целью привлечения внимания.
Фото: commons.wikimedia.org/Elekes Andor (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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