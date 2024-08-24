Из-за увеличения потока туристов на Пхукет были открыты курсы русского языка

Интерес к русскому языку на Пхукете значительно вырос на фоне увеличения потока туристов из России. Генеральный консул России на острове Егор Иванов отметил, что знание русского языка становится важным преимуществом для специалистов в туристической сфере.
В связи с этим был открыт курс русского языка в Университете принца Сонгкхла при поддержке российских образовательных учреждений и фондов. Курсы привлекли около 300 слушателей, среди которых как студенты, так и работники различных сфер, включая туризм.
Программы включают разные аспекты языка и культуры, а также специализированные курсы для туристической отрасли. Турпоток из России в Таиланд продолжает расти и может достичь рекордных показателей к концу года, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Sharon Hahn Darlin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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