Тарасова ответила на вопрос о возможности участия российских фигуристов на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу участия российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года.
Тренер сказала, что на этот вопрос МОК и ISU ответят лучше, чем она, однако она надеется, что дело решится положительным для россиян образом.
"Увидим ли мы российских фигуристов на предстоящих Олимпийских играх? Этот вопрос надо задавать МОК и ISU. Верю, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде 2026 года, а как будет на самом деле, никто не знает", — приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".
Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с февраля 2022 года.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия запланирована на 6 февраля 2026 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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