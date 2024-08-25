Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Тарасова верит, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 5:17

Тарасова ответила на вопрос о возможности участия российских фигуристов на ОИ-2026

Тарасова верит, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу участия российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года.

Тренер сказала, что на этот вопрос МОК и ISU ответят лучше, чем она, однако она надеется, что дело решится положительным для россиян образом.

"Увидим ли мы российских фигуристов на предстоящих Олимпийских играх? Этот вопрос надо задавать МОК и ISU. Верю, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде 2026 года, а как будет на самом деле, никто не знает", — приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия запланирована на 6 февраля 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Oleg Bkhambri (Voltmetro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram

Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.

Читать полностью
Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за

Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за "свободу слова"

Сенатор Совфеда Андрей Клишас прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, в аэропорту Ле-Бурже. В заявлении Клишас отметил, что Париж продолжает борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".

Читать полностью

Общество

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.

Читать полностью
Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в РФ систему "Честный знак".

Читать полностью

Новости