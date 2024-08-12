Россия и Абхазия завершают основную часть работ по программе гармонизации законодательства двух государств

Россия и Абхазия завершили основную часть работ по программе гармонизации законодательства, направленной на создание общего социального и экономического пространства между странами. Завершение программы запланировано на 2025 год.
В рамках этой работы уже приняты законы, касающиеся интеллектуальной собственности, социального обслуживания, пенсионного страхования и валютного регулирования, а также подписано соглашение о предотвращении двойного налогообложения.
Программа включает мероприятия по образованию, здравоохранению, налоговому и таможенному регулированию, инвестициям и банковской деятельности. Работу координируют вице-премьер Абхазии и замминистра экономического развития России, сообщает ТАСС.
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