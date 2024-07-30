Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян (75%) считают экологическую обстановку в своих населенных пунктах благополучной, при этом лишь 22% не разделяют этого мнения. Жители небольших населенных пунктов оценили экологическую ситуацию выше, чем жители крупных городов.
За последние годы улучшение экологической обстановки отметили 37% россиян, 41% говорят о её стабильности, и только 18% заметили ухудшение.
Среди актуальных экологических проблем выделяются проблемы с мусором, загрязнением и обмелением водоёмов, а также загазованность атмосферы, особенно актуальная в крупных городах.
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