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ВЦИОМ: большая часть россиян считает экологическую обстановку в городах благополучной
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ВЦИОМ: большая часть россиян считает экологическую обстановку в городах благополучной

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян (75%) считают экологическую обстановку в своих населенных пунктах благополучной, при этом лишь 22% не разделяют этого мнения. Жители небольших населенных пунктов оценили экологическую ситуацию выше, чем жители крупных городов.

За последние годы улучшение экологической обстановки отметили 37% россиян, 41% говорят о её стабильности, и только 18% заметили ухудшение.

Среди актуальных экологических проблем выделяются проблемы с мусором, загрязнением и обмелением водоёмов, а также загазованность атмосферы, особенно актуальная в крупных городах.

Фото: commons.wikimedia.org/Самир Левша (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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